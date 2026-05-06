Entre golpes coreografados, rivalidades milenares e aquele convite inevitável para escolher o seu lutador favorito, poucas franquias atravessaram tantas gerações com a mesma intensidade quanto Mortal Kombat. Agora, esse universo volta às telas com mais ambição, mais personagens e a promessa de finalmente entregar o torneio que os fãs sempre esperaram ver no cinema.\nA partir desta quinta-feira (7), chega aos cinemas de Goiânia e Aparecida Mortal Kombat II, sequência direta do longa lançado em 2021 e baseada em uma das franquias de videogame mais populares da história. A produção retoma o universo brutal dos combates entre reinos e amplia o escopo da narrativa, apostando em mais personagens icônicos e cenas de ação ainda mais elaboradas.\nDirigido novamente por Simon McQuoid, que fez sua estreia no cinema justamente com o primeiro Mortal Kombat, o novo filme reforça a estética violenta e estilizada que marcou o reboot da franquia. Antes disso, McQuoid atuava principalmente no mercado publicitário, o que ajuda a explicar o forte apelo visual e coreografado das cenas de luta.