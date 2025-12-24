Humor, fantasia e família são os motes do filme O Primeiro Natal do Mundo, comédia brasileira lançada em 2023 e que será exibida na noite desta quinta-feira (25), na Sessão de Natal da TV Globo. O longa-metragem destaca a celebração natalina, com todas as suas tradições, quando imagina um mundo em que as festividades simplesmente desaparecem da noite para o dia.A direção é assinada por Susana Garcia e Gigi Soares, duas profissionais com experiência no cinema e televisão brasileira. Susana Garcia, por exemplo, já esteve à frente de produções populares como Minha Vida em Marte e Minha Mãe É uma Peça 3, o que traz ao filme um olhar familiar e leve mesmo em momentos caóticos. No roteiro, o filme conta com a colaboração de vários roteiristas, incluindo Susana Garcia, Alessandra Ruiz, Guilherme Ruiz, Carolina Minardi, Leandro Soares e Júlia Lordello. A multiplicidade de vozes no desenvolvimento do texto contribui para um enredo que busca equilibrar comédia, emoção e ensinamentos sobre valores familiares. O enredo gira em torno da família Pinheiro Lima, liderada por Pepê, um professor viúvo interpretado por Lázaro Ramos, e Tina, uma chefe de cozinha divorciada vivida por Ingrid Guimarães. A dinâmica entre esses personagens e seus filhos cria um ambiente propício para situações cômicas e reflexões sobre união e tradições. Além dos protagonistas, o elenco conta com nomes como Fabiana Karla, Igor Jansen, Theo Matos, Valentina Gaspar, Yasmin Londuik, Cézar Maracujá e Wilson Rabelo. A presença de um elenco diversificado, incluindo atores mais jovens, dá ao filme um tom familiar e acessível para várias faixas etárias. A comédia do filme explora de forma leve o contraste entre a falta de qualquer referência ao Natal, como árvores, Papai Noel ou ceias, e a tentativa da família em reconstruir tudo isso em um mundo que nunca conheceu a data. Esse mote criativo permite cenas divertidas, além de provocar o público a refletir sobre a importância das tradições na construção de memórias afetivas. Entre as curiosidades, destaca-se o comentário de Fabiana Karla, que descreveu a produção como “genuinamente brasileira”, ressaltando como o filme traz recortes culturais típicos do Brasil. Além disso, Ingrid Guimarães mencionou que o clima nos bastidores foi especialmente alegre, principalmente por conta da presença de crianças no set, o que resultou em uma energia mais natural nas cenas. O Primeiro Natal do Mundo traz uma proposta diferente dentro do gênero de comédias natalinas, muitas vezes dominadas por produções estrangeiras. Ao apostar em uma história que valoriza elementos afetivos, culturais e humor brasileiro, o filme amplia o repertório de títulos de Natal disponíveis para o público local, mesmo que sua recepção entre críticos e espectadores tenha sido mista.O longa-metragem também se destaca pela ambientação visual, que brinca com a ausência completa dos símbolos natalinos clássicos. Árvores, luzes, presépios e músicas simplesmente não existem naquele universo, o que dá espaço para uma construção estética curiosa e bem-humorada, sobretudo quando os personagens tentam “inventar” o Natal do zero. A direção de arte aposta em cores quentes e cenários cotidianos para reforçar a ideia de um mundo comum prestes a ser transformado por uma nova tradição.Outro ponto forte do filme é a dinâmica familiar, que funciona como eixo emocional da narrativa. Ao colocar crianças no centro da descoberta do Natal, o roteiro enfatiza temas como afeto, convivência e pertencimento, transformando a data em algo que vai além do consumo. O humor surge principalmente dos choques culturais e das tentativas desajeitadas dos adultos de explicar costumes que eles mesmos mal compreendem, criando situações que dialogam com diferentes gerações.Mesmo seguindo a estrutura clássica das comédias natalinas, O Primeiro Natal do Mundo se diferencia ao trazer um olhar brasileiro para o gênero, tanto no texto quanto nas atuações. O filme será exibido na Sessão de Natal, logo após a novela Três Graças.