-Vídeo (1.3454334)\nO Parque Amazônia voltou a receber Marília Mendonça. Durante as gravações do filme que recria a trajetória da cantora, a região foi ocupada pela equipe de produção, levando para as ruas de Goiânia personagens, figurinos e situações de momentos da vida da artista. No penúltimo dia de trabalhos na capital, O POPULAR acompanhou uma das cenas, gravada no restaurante Panelinha de Barro, lugar que Marília costumava frequentar antes de alcançar a fama.\nNa sequência, Marília apresenta o refrão da música Cuida Bem Dela aos amigos Juliano Tchula, Maiara e Maraisa. Marina Versos interpreta a cantora, enquanto João Guilherme vive Tchula, e Klara Castanho e Sophia Valverde dão vida às irmãs. A cena recupera um período em que os encontros em bares faziam parte da rotina da artista e também eram espaços para compor, compartilhar músicas e celebrar com os amigos.