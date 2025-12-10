O Globoplay encerra 2025 com uma seleção especial de filmes que celebram o espírito natalino e reforçam mensagens de esperança e superação. Entre romances ambientados nas festas e produções inspiradoras, o streaming apresenta títulos já disponíveis e estreias programadas para dezembro, oferecendo opções para quem busca emoção e significado nessa época do ano.As próximas estreias começam no dia 13, com O Céu É de Verdade, dirigido por Randall Wallace e baseado no best-seller homônimo. A produção traz Greg Kinnear, Kelly Reilly e Connor Corum no elenco, narrando a experiência real de um menino que afirma ter visitado o paraíso após uma cirurgia, desafiando a compreensão e fortalecendo a fé de sua família. Já no dia 25, estreia A Colheita da Fé, sob direção de Steve Gomer. Inspirado em fatos reais, o filme mostra como um pastor e sua comunidade unem forças para salvar uma igreja prestes a fechar, acolhendo refugiados e cultivando esperança. O elenco conta com John Corbett, Cara Buono e Barry Corbin, em uma trama sobre solidariedade e transformação. Encerrando o mês, no dia 27, chega Radical, dirigido por Christopher Zalla. Protagonizado por Eugenio Derbez, ao lado de Daniel Haddad e Jennifer Trejo, o longa apresenta a história de um professor que desafia métodos tradicionais para despertar a criatividade e o potencial de seus alunos em uma cidade fronteiriça mexicana marcada por desafios sociais - como violência, corrupção e negligência - mostrando como a educação pode mudar vidas.Além dessas estreias, o catálogo do Globoplay já oferece romances natalinos e histórias inspiradoras que prometem aquecer os corações. Entre as que chegaram ao portfólio nos últimos dias está Um Pedido de Natal. Dirigido por Michael Scott, o filme acompanha amigos de infância que se unem para salvar uma padaria famosa por seus “biscoitos de gengibre mágicos”, enquanto redescobrem sentimentos adormecidos. No elenco estão Merritt Patterson e Jon-Michael Ecker, em uma história que mistura reencontros, romantismo e desafio. Outro destaque é Pintando Amor no Natal, comédia romântica dirigida por Jessica Harmon, onde uma editora e um repórter se aproximam ao investigar a identidade de um artista misterioso. O elenco do longa canadense conta com Jaicy Elliot, Brant Daugherty, Emmanuel Ménard e Stephanie Fatout, em uma narrativa envolvente sobre descobertas e sentimentos.Sob direção de Michal Robison, O Manuscrito do Amor também está entre os destaques do período natalino, com a trama de uma editora de livros de Nova York, que vive um encontro transformador em uma livraria. O elenco inclui Julie Gonzalo, Brendan Penny, Kaitlyn Bernard, Christiaan Westerveld e Kheon Clarke em uma história sobre talento, paixão e novas oportunidades.Já O Sabor do Natal, dirigido por Alejandro Lozano, apresenta três histórias interligadas durante as festas na Cidade do México, explorando amizade, família e romance. No elenco, Albarrán, Pamela Almanza, Andrés Almeida, Isabella Arroyo, Armando Hernández e Juan Carlos Medellin celebram a diversidade, união e o amor. E, para quem busca ainda mais inspiração, Milagres no Paraíso também já está disponível. Dirigido por Patricia Riggen, o filme é baseado em uma história real e acompanha a luta de um casal diante de um diagnóstico inesperado de uma doença rara e incurável em sua filha. A experiência os leva a exercitar a força e a fé. Jennifer Garner, Kylie Rogers e Queen Latifah dão vida a personagens que enfrentam o desafio com coragem e esperança.