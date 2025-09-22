Os filmes Apenas Coisas Boas, de Daniel Nolasco, Goiânia: Notas Pendulares sobre a Metrópole, de O. Juliano Gomez e O Marabalista, de Iuri Moreno, participam da 19ª CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, que começa nesta terça-feira (23), na capital mineira. A abertura do evento é marcada pela exibição do longa-metragem O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, produção mais premiada na competição de Cannes 2025.\nApenas Coisas Boas apresenta a paisagem de Catalão para contar a história de Antonio, interpretado por Lucas Drummond, um fazendeiro que vive sozinho e isolado, cuidando dos afazeres de sua pequena fazenda. Seu destino cruza com o de Marcelo, vivido por Liev Carlos, um motociclista solitário que sofre um acidente ao passar pela região.\nConheça MC Kaemy, que representa Goiás em batalhas nacionais de freestyle