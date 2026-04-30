O cantor Fiuk resolveu expor algumas de suas vulnerabilidades em formato de música, mas acabou sofrendo com deboche e sarcasmo nas redes sociais.\nApós lançar a canção "Depressão", que aborda temas como a ansiedade e o abandono, ele usou seu perfil para dizer que se sentiu triste por ver que trechos da música viraram memes. Em um desses trechos, ele aparece fumando debaixo de um chuveiro.\n"Vocês ouviram uma frase e esqueceram de escutar a música inteira. Transformaram de uma maneira engraçada, dor em deboche, saudade em ofensa e, o mais louco, não estava falando só de mim", afirmou.\nEntenda o consumo de 40 ovos por dia de Gracyanne Barbosa e por que não se deve copiar essa dieta\nGoiana pede indenização de R$ 1 milhão para Deolane Bezerra e outros dois influencers por prejuízos em jogos de azar\nDeolane Bezerra tem prisão domiciliar revogada e volta para presídio