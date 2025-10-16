Em nova edição, Flamboyant Fashion Experience oferece um dia inteiro nesta quinta-feira (16), até às 20h30, de programações dedicadas a desfiles e às recentes inspirações das semanas de moda internacionais. Com uma extensa lista de marcas que se destacaram em Milão e Paris, o centro de compra traz um evento, que antecipa as tendências exclusivas que chegam às vitrines nos próximos meses.\nEstão previstos dez desfiles das grifes Vix Paula Hermanny (12h), Le Lis (15h), Carol Bassi (15h30), Diesel (16h), NV (17h), Empório Armani (17h30), Animale (18h), Martha Medeiros (19h), PatBO (19h30) e Ricardo Almeida (20h).\nUm dos destaques da programação é o painel “Entre o colapso e reinvenção, a indústria do luxo e seus novos papeis” às 16h30. O bate-papo leve será comandado pela CEO do Grupo Flamboyant Emmanuele Louza ao lado de Patrícia Carta e Guilherme de Beauharnais, ambos da Harper's Bazaar.