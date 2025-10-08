Um ano depois de sobreviver a um ataque de cães que mudou sua vida, a escritora e poeta Roseana Murray retorna ao centro das atenções, desta vez celebrada por sua força criadora. A autora, que transformou a dor em poesia, é uma das homenageadas da 15ª edição da Festa Literária de Pirenópolis (Flipiri), realizada entre esta quinta-feira (9) e sábado (11), com o tema Alumiar – Ler e Criar com Energia. O outro homenageado é o goiano Hugo de Carvalho Ramos, cujo legado literário segue inspirando novas gerações.\n“Queríamos prestar uma homenagem pela luta brava de sobrevivência que Roseana teve em função do acidente e pela maneira surpreendente como reagiu a isso. Não se vitimizou, aprendeu a escrever com a mão esquerda e segue publicando livros”, explica Íris Borges, idealizadora e coordenadora-geral da Flipiri. Sobre Hugo, ela explica que ele representa outra força da literatura. “Talento precoce e legado imenso que deixou aos novos escritores.”