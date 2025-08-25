A Flipiri Itinerante, vertente educacional da Festa Literária de Pirenópolis (Flipiri), realiza de quarta (27) até sexta (29) uma jornada de leitura e encantamento com alunos das redes municipal e estadual de ensino da região. Durante esses dias, autores e autoras vão percorrer escolas da cidade e da zona rural, levando histórias, afeto e quase 2 mil livros. A ação contempla bebês, crianças e adolescentes com atividades de contação de histórias, encontros literários e doação de obras de literatura infantil e juvenil, promovendo o estímulo à leitura desde os primeiros anos. O evento começa cedo na abertura, com atividades simultâneas em escolas da zona urbana e rural. Os autores interagem com bebês, crianças e estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Anos Iniciais, promovendo o encantamento por meio da palavra. A programação se estende à zona rural, com escolas dos povoados de Caxambu e Jaranápolis recebendo visitas literárias e novos livros. No segundo dia, a jornada continua em escolas da cidade e dos povoados de Malhador, Radiolândia, Placa, Capela e Santo Antônio. Ao longo dos dois dias, os 961 livros que já chegaram às escolas serão trabalhados em atividades literárias que envolvem todos os estudantes da rede municipal, tudo isso com a participação dos autores Alexandre Parente, Álvaro Modernell, Ana Neila Torquato, Ana Solino, Beto Seabra, Débora Bianca, Eraldo Miranda, Hozana Costa, Iris Borges, Jacqueline de Mattos, Liduína Bartholo, Márcia Lages, Maurício Melo Junior, Miguel Sartori, Rose Costa e Theognis Florentino. Já a versão da Flipiri aberta ao público, com atrações culturais, shows, contação de histórias, rodas de conversas, palestras e outras atividades, retorna à cidade de 9 a 11 de outubro.