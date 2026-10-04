O fim de semana de feriado promete. Gloria Groove, Seu Jorge (foto), BaianaSystem e Marcelo D2 estão entre os destaques da primeira edição do Fluir Festival, que chega a Pirenópolis no fim de semana com dois dias de música. A programação reúne 15 atrações, além de uma Vila Gastronômica. Em Goiânia, a semana tem como destaque a 24ª Goiânia Mostra Curtas, com filmes, debates, cursos e atividades de formação em audiovisual, e o Wellnext Conexão Flamboyant, que reúne nomes como Drauzio Varella, Michel Alcoforado, Leo Fraiman e Márcio Atalla. O calendário ainda inclui o Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros e o espetáculo de hipnose cômica Magicamente. Confira a programação e divirta-se.\nTerça-feira (6)\nMostra Curtas\nA 24ª edição da Goiânia Mostra Curtas será realizada entre os dias 6 e 11, no Teatro Goiânia, com programação gratuita dedicada ao curta-metragem brasileiro. A abertura será no dia 6, às 20 horas, com homenagem a Linn da Quebrada e ao Sertão Negro, pocket show Corpo Cruzado – Linn da Quebrada convida Giovani Cidreira. Ao longo da semana, o festival reúne cinco mostras de filmes, além de cursos, debates, rodas de conversa, encontros com realizadores e atividades de formação em audiovisual. Informações: @goianiamostracurtas.