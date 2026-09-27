-luan_fogo (1.3461208)\nUm incêndio atingiu um carrinho de pipoca neste domingo (27), durante o evento para o show do cantor Luan Santana, em Goiânia. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor ao POPULAR. Imagens gravadas pelo público presente, e obtidas pela TV Anhanguera, mostram as chamas tomando conta do food truck (veja o vídeo acima).\nA programação ocorre desde as 16h no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Conforme a assessoria do sertanejo, o fogo foi isolado. "Luan vai dar um carrinho com material para o pessoal", completou.\nUm bombeiro civil comentou nas redes sociais que o incêndio ocorreu após um vazamento de gás.\nO show faz parte do projeto “Registro Histórico” que promete uma apresentação com os grandes clássicos que marcaram sua trajetória e emocionaram fãs por todo o país. O cantor celebra 19 anos de carreira e bombou no universo sertanejo após o meteórico "Meteoro".