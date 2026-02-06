O asfalto troca o trânsito pelo batuque, a avenida se abre para a festa e o pré-carnaval ganha corpo em Goiânia. Neste sábado (7), o Circuito Folia Goiás transforma a Avenida 85 em palco a céu aberto, reunindo trio elétrico, grandes shows e blocos tradicionais em uma programação gratuita que antecipa o clima carnavalesco e convida a cidade a ocupar a rua.\nMontado entre a T-10 e o Campo do Goiás, no Setor Bueno, o circuito concentra as principais atrações do projeto na capital. A programação começa às 15 horas e segue até a meia-noite, com apresentações distribuídas ao longo da tarde e da noite e um percurso pensado para integrar público, artistas e blocos de rua.\nO ápice da folia tem sotaque baiano. Leo Santana sobe ao trio elétrico às 16 horas e promete levar para Goiânia a emoção e o agito da folia de Salvador (BA). “Vamos fazer um verdadeiro carnaval em Goiânia. O que não pode faltar para uma folia animada é a energia lá em cima, muita dança e ver a galera metendo muita dança comigo”, afirma o cantor em entrevista ao POPULAR.