Quando Dennis DJ subiu no trio estacionado na Avenida 85 neste sábado (7), ficou claro que ele era a atração mais aguardada do Folia Goiás 2026. Ele começou o set por volta das 19h35, levando a multidão ao êxtase com a sua sequência de hits que mescla funk, sertanejo, música eletrônica e reggaeton.\nO DJ se apresenta após o show do cantor de axé e pagodão baiano Léo Santana, que trouxe um pouco do Carnaval de Salvador para Goiás. Até o fechamento da reportagem, ainda não havia dados oficiais sobre o número de pessoas que compareceu ao pré-Carnaval de Goiânia na Avenida 85, mas a expectativa de público era de mais de 100 mil pessoas ao longo do evento.\nA via estava visivelmente mais cheia do que nos últimos anos. Além do público que se concentrou durante a tarde para curtir a programação gratuita, a avenida recebeu também os cortejos dos bloquinhos que estavam espalhados pela cidade, como os do Carnaval dos Amigos, Não Encha Meu Sax, Cerrado, Meu Pai Te Ama e Madá.