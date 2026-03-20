-WALDEMAR_NOVOS_VIDEOS (1.3388695)\nO humorista e influenciador goiano Waldemar Neto Lobo Melo do Carmo reapareceu nas redes sociais após desativar por quase dois meses sua conta no Instagram, época em que repercutiu na imprensa o mandado de prisão que está em aberto contra ele por não pagar pensão ao filho. Nos stories, ele disse que está reorganizando seu perfil para a divulgação do curso de medicina no Paraguai e citou que o mais difícil é a adaptação e a “saudade de casa” (veja o vídeo acima). Ele não busca contato com o filho há mais de um ano, segundo a família da criança.\nAo POPULAR, a defesa de Waldermar afirmou que o processo está em segredo de justiça e que qualquer informação ou esclarecimento pode prejudicar a condução do processo (veja a nota completa no final da matéria).\nOs novos vídeos começaram a ser publicados na quinta-feira (19). No conteúdo postado nos stories, ele fala um pouco da rotina dele no Paraguai e do curso. Abordou que a medicina promove um “leque de oportunidades”.