Do pop tropical às manifestações tradicionais como o afoxé, a ciranda, o forró e as folias populares. São esses os ritmos que embalam o Cidade Rock deste sábado (9), a partir das 19 horas, no Centro Cultural Martim Cererê. Realizado pela Monstro Discos, o projeto apresenta bandas que combinam as múltiplas expressões da música brasileira contemporânea.\nO destaque da noite é o Caboclo Roxo, banda que une tradição e experimentação. O grupo mergulha nos saberes populares — nos batuques ancestrais dos povos indígenas e afro-brasileiros, nas ladainhas do interior e nas folias do Divino — e os entrelaça com o rock, a música eletrônica e elementos contemporâneos. Com o lançamento do single Templo do Sol, os goianos reafirmam seu compromisso com a arte como ferramenta de resistência.\nA noite do Cidade Rock também será reiterada pelo show da cantora e compositora Brunê, natural de Brasília e radicada em Goiânia. A artista leva ao palco uma mistura entre folk, pop e nova MPB, marcada por letras de lirismo melancólico e uma presença cativante. Já a dupla Isis e Conceição, também no line-up, apresenta um show intimista e autoral, repleto de canções que nascem da vivência cotidiana no Cerrado goiano.