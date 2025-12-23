-Foto de Marília Mendonça ao lado de copiloto (1.3353354)\nUma foto de Marília Mendonça ao lado do copiloto Tarciso Pessoa Viana, momentos antes do acidente de avião, comoveu os fãs da cantora. A postagem foi feita pela irmã do copiloto, Nagila do Vale. A publicação ocorreu em novembro de 2024, mas repercutiu entre os fãs nos últimos dias (veja vídeo acima).\nChocada, registros inéditos deles dentro do avião”, escreveu uma fã na postagem.\nNa publicação, Nagila descreveu um pouco sobre o irmão: “Filho obediente, irmão carinhoso, pai amoroso, protetor, presente, presbítero de honra, piloto exemplar, um grande pescador de almas e homem de grande fé. Viveu uma vida para pregar e viver o evangelho”, escreveu.\nÔnibus da Marília Mendonça ganha brinquedoteca após ser comprado por dupla de forró; vídeo\nMarília Mendonça aparece em imagem do Google Street View sentada em bar montado pela mãe em Goiânia