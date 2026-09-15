Na época, Zezé e Zazá ainda não eram conhecidos como cantores (Arquivo pessoal / Galdina Labeca)\nUma foto de Zezé di Camargo no início da carreira, em 1980, chamou a atenção nas redes sociais. Na imagem, o cantor aparece ainda jovem, segurando um acordeon, ao lado do então parceiro Zazá, que segura um violão. Ao fundo, de chapéu branco, está o pecuarista Glenio Labeca, que morreu anos depois. O registro foi feito durante uma exposição de gado no parque de exposições de Buriti Alegre, no sul de Goiás. A imagem faz parte do acervo da família Labeca e foi tirada pela própria família há 46 anos.\nSegundo Galdina Cândida Labeca, viúva de GlenioGaldina conta que Zezé foi convidado para cantar em uma festa de casamento realizada em uma fazenda de Buriti Alegre. Glenio participou da festa, conheceu o músico e, depois, levou Zezé, Zazá e outros integrantes da turma para sua casa, onde eles ficaram alguns dias.