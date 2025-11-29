Foto tirada por fotógrafo mostra Cristiano Araújo, falecido há 10 anos, usando camisa preta, calça roxa e segurando uma guitarra (Reprodução/Instagram de Rubens Cerqueira)\nUma foto inédita do cantor Cristiano Araújo, publicada por um fotógrafo nas redes sociais, trouxe nostalgia para os fãs do sertanejo. O registro, capturado pelas lentes de Rubens Cerqueira pouco antes do Caldas Country de 2013, mostra o artista, falecido há 10 anos, usando camisa preta, calça roxa e segurando uma guitarra.\nAo POPULAR, Rubens contou que sempre compartilha fotos exclusivas do cantor, mas que desta vez a repercussão foi maior. “Porque não foi em datas que os fãs esperam alguma coisa dele, como a data do acidente e aniversário”, disse.\nA publicação, que já passa de 3 mil curtidas, surpreendeu os admiradores do sertanejo, que deixaram comentários emocionantes.