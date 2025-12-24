Evolução da comemoração de Natal de Virginia Fonseca (Reprodução/Instagram de Virginia Fonseca)\nUm fã-clube da influenciadora Virginia Fonseca resgatou registros das comemorações de Natal da empresária nos últimos cinco anos. Entre 2020 e 2025, as fotos mostram Virginia ao lado dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, além do ex-marido, o cantor Zé Felipe.\nEvolução do Natal da Virginia”, diz a legenda da publicação.\nVirginia e Zé Felipe anunciaram a separação em maio de 2025. Pela primeira vez em cinco anos, os dois devem passar o Natal separados. A influenciadora deve comemorar a data ao lado do atual namorado, o jogador Vini Jr. Ele desembarcou em Goiânia na segunda-feira (22) na companhia da influenciadora.\nVirginia e Vini Jr. em evento na capital (Reprodução/Instagram de Virginia Fonseca)