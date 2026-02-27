O artista Fred Praxedes apresenta show em comemoração aos seus 30 anos de carreira na próxima quinta-feira (5), às 19 horas, no Teatro Goiânia. A apresentação integra a programação do Claque Cultural e apresentará músicas autorais do artista, numa mescla entre musicalidade e interpretação teatral.\nAo POPULAR, Fred promete um repertório de sete músicas autorais, sendo três já lançadas e quatro inéditas. Segundo ele, sua música pode ser considerada "fusion", já que se utiliza de influências musicais estrangeiras, mas com sotaque brasileiro.\nPoucos conhecem meu lado compositor, meu lado artista mesmo. A gente sobrevive fazendo músicas dos outros, trabalho comercial, mas podem esperar também uma diversidade sonora. Vou começar o show com uma pegada bem erudita e logo já vem uma coisa afro, que até o funk carioca 'roubou' esse ritmo", fala o artista sobre o show.