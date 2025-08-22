Depois de duas edições de sucesso em Brasília, chegou a vez de Goiânia receber o Festival Rock Popular Brasileiro 2025. O evento promete reunir gerações de fãs em uma noite que celebra a força do gênero com quatro atrações de peso: Frejat, Biquini, Mr. Gyn e Piano Rock. Os shows serão realizados neste sábado (23) na Arena Multiplace, com abertura dos portões às 17 horas.\nFrejat, nome fundamental do rock nacional desde os tempos do Barão Vermelho, destaca a importância de festivais que aproximam artistas veteranos e novos nomes. “Isso renova o cenário, é muito importante para a renovação do universo daquela linguagem, daquele vocabulário que você trabalha. Vale para todos os estilos, e não deveria ser diferente dentro do rock brasileiro. Fico muito feliz quando tem uma molecada nova abrindo os meus shows”, disse em entrevista ao POPULAR.