-Vídeo (1.3455197)\nAs funcionárias de Leonardo encontraram uma maneira bem-humorada de tentar garantir ingressos para o Buteco do Gusttavo Lima, que será realizado neste sábado (12), em Goiânia. Durante o almoço, uma delas encheu o sertanejo de elogios antes de revelar o verdadeiro motivo da aproximação. A situação foi contada pelo próprio cantor à esposa, Poliana Rocha, e divertiu os seguidores nas redes sociais.\nEm um vídeo compartilhado por Poliana, ela pergunta ao marido o que havia acontecido na cozinha naquele dia. Leonardo conta que estava sentado na hora do almoço quando Ludmila, uma das funcionárias, começou a elogiá-lo.\nA Ludmila, com a boca cheia de arroz, falou assim: ‘Nossa, cê tá um príncipe hoje, tá mais bonito, não sei o quê’. Aí eu falei: ‘Cê tá querendo o quê?’”, relatou (assista acima).