Goiânia, 11 de janeiro de 1966. O então jovem poeta Gabriel Nascente, com seus 16 anos, vestia terno e gravata pela primeira vez para a noite de autógrafos de seu livro de estreia na badalada livraria Bazar Oió, no Centro. Seis décadas depois de seu lançamento, Os Gatos permanece como um dos marcos inaugurais da poesia moderna em Goiás. O livro nasceu de um episódio quase mítico, vivido numa madrugada de tempestade no antigo Bairro Popular, e projetou precocemente um escritor que transformaria a própria vida em matéria estética e existencial.\nO poema que dá título ao livro surgiu de um acontecimento visceral. “Numa noite de ruidosa chuva, uma gata pariu em cima do telhado. Manchas de sangue desceram pela parede. Eu vi. A lâmpada sacudia. Tive medo. Ouvi miados”, relembra Nascente. Tomado por um transe criativo, o adolescente escreveu de forma descontrolada um poema de 77 versos, numa experiência que ele define como “uma aventura psíquica estupenda”, marcada por suor, medo e intensidade quase diabólica.