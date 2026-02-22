Entre tributo aos Beatles, festas de pós-carnaval nos bairros e espetáculos que atravessam música, dança e humor, a agenda cultural segue movimentada em Goiânia e também no interior de Goiás ao longo desta semana. O destaque é a 10ª edição do Goyaz Festival, que deve reunir nomes da música instrumental brasileira e internacional no Centro Cultural Oscar Niemeyer. No mesmo dia, o projeto Claque Cultural 2026 promove shows gratuitos de artistas renomados, como Gabriel O Pensador (foto). A programação ganha força a partir de sexta-feira, com o retorno da banda argentina Star Beatles aos palcos do Bolshoi, e se intensifica no sábado, que concentra apresentações gratuitas, montagens voltadas à infância, um espetáculo dedicado à música brasileira e stand-up comedy. No mesmo dia, a cultura ocupa também os palcos de Pirenópolis e a cidade de Goiás, ampliando o circuito para além da capital. Confira os destaques: