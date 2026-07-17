Há artistas que ajudam a contar o momento da música brasileira. Outros atravessam gerações reinventando a própria obra. No Palco Petrobras, o Festival Bananada 2026 reúne esses dois movimentos ao colocar lado a lado Gaby Amarantos (foto), Arnaldo Antunes, Tulipa Ruiz, Tuyo, Mateus Fazeno Rock, Patrick Tor4 e BaianaSystem. Nos dias 22 e 23 de agosto, a Arena Bananada, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, recebe uma programação que percorre diferentes regiões, linguagens e gerações da produção musical brasileira.\nNo sábado (22), Patrick Tor4 abre a programação. Na sequência, Arnaldo Antunes sobe ao Palco Petrobras trazendo canções que atravessam gerações e marcaram diferentes momentos de sua carreira, consolidada entre a música, a poesia e as artes visuais.\nDepois é a vez de Tulipa Ruiz, vencedora do Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, que leva ao festival um dos shows mais celebrados da música independente brasileira. Fechando a noite, Gaby Amarantos apresenta a turnê Rock Doido, espetáculo inspirado no álbum homônimo lançado em 2025, em que amplia o diálogo entre o tecnobrega, o pop e as sonoridades amazônicas.