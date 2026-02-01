Depois da intensa Viola, protagonista de Mania de Você, Gabz, 26, só queria curtir às férias, mas um convite inesperado a fez mudar de ideia. Interpretar uma personagem leve e que ainda por cima seria cantora atiçou a vontade de enfrentar novos desafios na carreira.Ela topou fazer testes para Eduarda de Coração Acelerado. “Me encantei com a história da Duda, com as contradições e com o fato de ela ser educada em um lugar onde ninguém queria que ela vencesse, e ela está aí pra vencer”, conta a atriz.Para Gabz, apesar de cometer pequenos “trambiques afetivos”, ela é guiada por boas intenções e ocupa, nas palavras da intérprete, “o lado certo da força”. A trama de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento também marca a estreia da atriz em uma novela das sete, mais leve e romântica, com forte apelo para o humor - algo que ela estava ansiosa para explorar após um trabalho mais dramático no folhetim de João Emanuel Carneiro.Na trama, Duda forma uma dupla sertanejo com a protagonista com Agrado (Isadora Cruz). “Elas se conhecem no meio de uma confusão enorme e ficam melhores amigas numa desventura”, comenta. Juntas, as duas tentam crescer e conquistar espaço em universo ainda majoritariamente masculino. “Elas estão tentando realizar os sonhos delas e ficar famosas.”A atriz diz que uma das maiores novidades para ela é justamente a quantidade de canções que ela precisa entregar em suas cenas. “É uma novela muito musical. Não é uma música ou outra. Tem muita música autoral, às vezes é uma música por semana que a personagem está cantando”, afirma. “É quase uma maratona pra conseguir entregar e honrar.”Gabz garante que está curtindo a experiência. “Eu estou amando, na verdade. Estou me divertindo, morrendo de medo, mas depois da primeira cena à capela você larga”, conta, aos risos.A atriz revela que tem acompanhamento constante no set. “A gente tem uma professora maravilhosa, a Claudinha [Claudia Elizeu], produtora, que fica ali com a gente pra fazer tudo direitinho. Não é nossa zona de conforto, somos atores, é muito desafiador.”A rotina intensa rende momentos de insegurança, mas também de superação. “Tem dia que eu chego e falo: ‘Não vou conseguir, não vai dar conta’. Mas no fim sai, a gente faz e acaba saindo”, diz. Fora do trabalho, a playlist também revela contrastes. “Tem lá Racionais e, logo embaixo, Maiara e Maraisa. Djavan... A minha personalidade está assim”, brinca.