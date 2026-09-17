Riso, permanência e invenção definem muito bem a Galhofada. Há mais de 20 anos, a mostra faz do Setor Pedro Ludovico um lugar onde a arte não precisa pedir licença para acontecer: ocupa espaços, atravessa a praça, reúne quem veio para assistir e também quem simplesmente passa pelo bairro. É nesse território que, a partir desta sexta-feira (18), diferentes formas de fazer arte na rua voltam a se encontrar.\nA programação segue até domingo (20), ocupando diferentes locais da região. Entre teatro, circo, música, oficinas, cortejo e feira, a Galhofada espalha sua programação por espaços públicos. Artistas de Goiás dividem espaço com convidados de Brasília e do Rio de Janeiro, enquanto estudantes e professores do Instituto de Artes da Cena da Universidade Federal de Goiás (IAC/UFG) participam de diferentes etapas da realização.