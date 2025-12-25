O narrador Galvão Bueno, de 75 anos, passou parte da noite de Natal em observação médica após se sentir mal na quarta-feira (24). Ele está internado na Santa Casa de Londrina, no norte do Paraná, onde realizou exames e segue sob cuidados da equipe médica.\nA informação foi confirmada por Letícia Bueno, filha do apresentador e CEO do Grupo Galvão Bueno. Segundo ela, o quadro não é grave e o pai não precisou ser encaminhado à UTI. "Ele está bem, fora da UTI e apenas em observação", afirmou.\nMorte de radialista de Anápolis gera comoção\nMãe do cantor Bruno, da dupla com Marrone, morre na madrugada de Natal\nDe acordo com a família, Galvão apresentou sintomas leves que remeteram a um quadro anterior de pneumonia, tratado com sucesso no início de novembro. Por precaução, os médicos optaram por manter o narrador no hospital para acompanhamento mais próximo.