A programação de eventos em Goiânia traz atrações que celebram a diversidade e a tradição de diferentes culturas. Entre elas, o Bon Odori e a 3ª mostra do Korean Film Festival se destacam, cada um com sua forma de expressão: enquanto o Bon Odori mistura dança, música e culinária japonesas para comemorar a amizade Brasil-Japão, a mostra coreana apresenta filmes premiados que exploram diversidade e modernidade na Coreia do Sul.\nAlém deles, o público poderá acompanhar o projeto Colmeia Criativa, que apresenta novas coreografias de coreógrafos goianos, oferecendo uma noite de dança autoral no Teatro Goiânia. Para quem gosta de música, o Festival Rock Popular Brasileiro 2025 reúne grandes nomes do gênero, como Frejat (foto), Biquíni e Mr. Gyn, na Arena Multiplace. Já para o público infantil, o musical Aladdin promete uma aventura cheia de fantasia e música no Bolshoi Pub. Confira a programação e divirta-se.