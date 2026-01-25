-VÍDEO: Geraldinho contando causos (1.3365486)\nNascido em Bela Vista de Goiás, Geraldinho Nogueira transformou o jeito simples de viver e falar do interior em patrimônio cultural. Com causos bem-humorados, linguagem típica da roça e uma presença carismática, ele saiu da zona rural goiana para conquistar gerações em todo o estado, e também no Brasil.\nGeraldo Policiano Nogueira nasceu em 18 de dezembro de 1918 e fez da simplicidade do campo sua maior inspiração. Sem nunca ter frequentado a escola, construiu sua trajetória a partir da oralidade e do trabalho na roça.\nEm entrevista ao POPULAR, Maycon Alves, secretário de Cultura de Bela Vista de Goiás, diz que Geraldinho é orgulho para o município.\nPara a gente, ele é um orgulho. Tem uma estátua dele no centro da nossa cidade. Para a gente, é uma honra muito grande. Ele levou o nome da nossa cidade Brasil afora", expressa.