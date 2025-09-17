Florestas habitadas por espíritos gentis, castelos que flutuam no ar e jornadas onde a infância e a imaginação caminham de mãos dadas. É esse o clima do Ghibli Fest 2025, que chega nesta quinta-feira (18) em diversas redes de cinema de Goiânia, como Cinépolis, Kinoplex e também no Cine Cultura. A ideia é celebrar os 40 anos do estúdio japonês e trazer de volta à tela grande os sonhos tecidos pelo cineasta Hayao Miyazaki e seus parceiros de criação.\nO festival acontece em todo o Brasil como uma oportunidade de revisitar clássicos que marcaram gerações, como A Viagem de Chihiro (2001), Meu Amigo Totoro (1995) e O Castelo Animado (2004), lançados em cópias remasterizadas, em sessões tanto dubladas quanto legendadas. A programação da primeira fase inclui 14 filmes, todos muito aguardados por fãs da animação e pelo público que aprecia as narrativas visuais. A segunda parte da mostra acontece em 2026.