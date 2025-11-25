Até críticos experientes de música ficaram surpresos ao receber o e-mail de divulgação da gravação do DVD nesta quarta-feira (26), em Goiânia. Não são 35, nem 40. O que Gian e Giovani celebram são 37 anos de carreira. Em um universo artístico que costuma arredondar datas e ajustar narrativas conforme a conveniência, os irmãos paulistas decidiram manter a conta exata do tempo que os separa do primeiro álbum, lançado em 1988.\nO show Planeta Sonho, que será registrado no Arena Multiplace, assume o papel de balanço e renovação e a escolha por Goiânia não é mero gesto simbólico. “Goiás é, por essência, sertanejo. Muita gente considera Goiânia a capital do gênero, e isso foi decisivo para a escolha da cidade como cenário do DVD. O público goiano é extremamente receptivo; somos bem acolhidos em muitos lugares, mas Goiânia tem um ‘quê’ especial. Ela vive e compreende a música sertaneja de uma forma única”, explicou Gian, em entrevista ao POPULAR.