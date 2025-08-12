Lançamentos, sessões de autógrafos e feira com quadrinistas estão confirmados na programação do Gibirama – Feira Goiana de Histórias em Quadrinhos, que acontece na sexta-feira (15) e no sábado (16), no Metropolitan Mall. O encontro será das 10 às 17 horas, com entrada gratuita e aberta a todas as idades. Além disso, o evento oferece palestras, masterclasses e até avaliação de portfólio com profissionais renomados da área, proporcionando oportunidades únicas para quem deseja entrar nesse mercado.\nUm dos destaques do evento é a participação do desenhista brasiliense Tiago Palma, colaborador da Marvel Comics, editora norte-americana mundialmente reconhecida por suas histórias em quadrinhos (HQs) e seus personagens icônicos. No primeiro dia, ele vai ministrar a palestra Desenhando para a Marvel, onde abordará sua experiência no mercado norte-americano, que inclui duas edições da nova série The New Avengers (Os Novos Vingadores). Já no sábado, às 11 horas, aspirantes a quadrinistas terão a chance de apresentar, gratuitamente, seus portfólios para avaliação dele.