A Gibiteca Estadual Jorge Braga, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), preparou uma programação especial para janeiro com o projeto Férias Literárias, voltado para crianças e adolescentes de 6 a 12 anos. A iniciativa reúne leitura, criatividade e diversão em um espaço de acolhimento, aprendizado e convivência cultural, reforçando o papel da Gibiteca como ambiente educativo e de estímulo à formação de novos leitores.Ao longo do mês, a unidade oferecerá oficinas de histórias em quadrinhos (HQ), contações de histórias, oficinas de desenho, atividades lúdicas, jogos interativos e uma mesa multimídia com jogos educativos. A proposta é estimular o gosto pela leitura por meio das HQs e de outras linguagens visuais, incentivar a imaginação, fortalecer o vínculo com a cultura e ampliar o repertório artístico dos participantes.A programação conta com atividades livres e ações com vagas limitadas. Entre os destaques estão a contação de histórias com Kamilla Moraes, na sexta-feira (9); a oficina de desenho com Eduarda Maranhão, no dia 16; a oficina criativa com Camila Queiroz e Maria José Lima, no dia 23; e a oficina de HQ com Victor Faina, no dia 27. Além disso, até 23 de janeiro, nos períodos da manhã e da tarde, haverá atividades abertas ao público, sem necessidade de inscrição prévia, como pintura, desenho para colorir, leitura e jogos interativos.As atividades serão realizadas na sede da Gibiteca Jorge Braga, que funciona no prédio do Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, com horários entre 9h e 16h30, conforme a ação. Algumas oficinas possuem número limitado de vagas e exigem inscrição prévia por meio de formulário online. As crianças e adolescentes deverão estar acompanhados por pais ou responsáveis legais durante as atividades.\tServiçoEvento: Projeto Férias LiteráriasLocal: Gibiteca Jorge Braga - Praça CívicaData: Ao longo do mês de janeiro de 2026Público: Crianças e adolescentes, 6 a 12 anosInscrições: via formulário (https://forms.gle/esWzz9cghyfMCuT66)