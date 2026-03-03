Nova temporada, novos papos e novos nomes. O Papo de Segunda, do canal por assinatura GNT, se renova com a chegada de Gil do Vigor e Rafael Zulu. A dupla se junta ao âncora João Vicente e ao filósofo Francisco Bosco para compor o novo quarteto que traz leveza e bons papos para as noites de segunda-feira. O novo elenco mistura vivências distintas e complementares em conversas descontraídas mas que trazem importantes reflexões sobre temas atuais.Gil do Vigor traz para a roda de conversa o carisma que conquistou o Brasil no BBB 21. No Mais Você, de Ana Maria Braga, o pernambucano já mostra sua habilidade em traduzir de forma leve temas complexos no quadro Tá Lascado, além de assumir o comando da atração matinal em ocasiões especiais. Agora, a espontaneidade, o bom humor e o pensamento crítico do economista e influenciador vão compor os debates de vozes masculinas do GNT. “Eu acompanho o Papo há anos, então estar aqui é a realização de um sonho antigo e também um passo muito importante para a minha carreira. Sempre enxerguei o programa como um espaço necessário de debate e reflexão, e integrar esse elenco hoje é motivo de honra e gratidão. É um daqueles momentos em que a gente olha para trás, vê toda a trajetória construída e entende que valeu a pena não desistir. Sendo um homem gay, doutor em Economia e o Gil do Vigor que o público já conhece, alegre, leve, intenso e que dá uns bailes quando precisa, acredito que posso contribuir de forma verdadeira para as discussões. Quero trazer olhar técnico, responsabilidade e vivência para os temas que vamos abordar”, afirma Gil.Diretamente de Niterói, o ator, empresário e pai de dois filhos Rafael Zulu soma ao Papo de Segunda sua experiência multifacetada. Com uma consolidada carreira na televisão, tendo atuado em produções como Caras e Bocas, Fina Estampa e O Outro Lado do Paraíso, além de ter apresentado o programa Pai É Pai, em 2024, no GNT, Zulu também se destaca nos bastidores do entretenimento e do mundo corporativo. Coidealizador do projeto Tardezinha, maior turnê do Brasil, e sócio em empreendimentos imobiliários, o comunicador equilibra sua veia artística com o olhar atento de gestor e o engajamento com causas sociais e de equidade racial e de gênero.“Quem me conhece sabe que sempre tive o desejo de fazer parte de um programa assim, no qual eu possa falar sobre tudo que está rolando, trocar experiências e dividir um pouco do que eu sou e carrego comigo. Estou muito feliz em fazer parte do Papo de Segunda porque, antes de tudo, sou um cara que assiste ao programa. No final de vários deles, escrevo pro João Vicente, que é um irmão que tenho, e comento o que achei da edição, que eles estavam incríveis e tudo mais. Estive lá como convidado, mas nunca escondi que sempre quis estar sentado ali entre aqueles apresentadores. Estou muito feliz que esse convite chegou e, agora, junto com meus amigos é tentar levar informação, entretenimento e muito bom humor, detalhe, inclusive, que vocês podem esperar muito de mim nessa 18ª temporada do Papo!”, comenta Rafael Zulu.Nesta temporada do Papo de Segunda, Gil do Vigor e Rafael Zulu vão endossar a irmandade do programa ao lado dos veteranos João Vicente e Francisco Bosco, promovendo conversas sérias, divertidas e cotidianas, levando sempre uma dose de leveza e descontração às discussões de cada semana.