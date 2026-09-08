-VÍDEO (1.3453778)\nGilberto Gil e Elton John se encontraram nos bastidores do Rock in Rio nesta segunda-feira (7), após os dois se apresentarem no festival. O registro do encontro foi publicado pela equipe de Gil nas redes sociais.\nVocê é uma lenda e um homem brilhante. Que lindo te conhecer. Eu me sinto ainda melhor por conhecê-lo", disse John a Gil. "Seja abençoado por toda a sua música maravilhosa", acrescentou o cantor britânico.\nCom nova data em outubro, Encontro de Culturas reúne música e saberes populares\n25ª edição do Canto da Primavera terá 50 shows e atrações de peso, como Iza\nExiste uma hora certa para treinar? Entenda o que diz o relógio do corpo\n"Igual a você", disse Gil retribuindo o carinho. Na legenda da publicação em sua rede social completou dizendo: "Que ótimo ver você novamente, Elton John! Que show incrível no Rock in Rio. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente em breve. Aquele abraço, Gil".