Reconhecida por sua trajetória em mais de 30 anos de teledramaturgia, Giovanna Antonelli decidiu, ao longo dos últimos anos, que era necessário encontrar novas formas de impactar o público - sobretudo o feminino. Com esse objetivo, criou mentorias de empoderamento que visam transformar a vida de mulheres. E a atriz diz que essa nova faceta tem feito bem a ela, que define como “delicioso e enlouquecedor” a tarefa de dividir os dois campos de atuação em sua rotina. “Eu nunca pensei muito em ser exemplo, mas percebi que quando uma mulher tem informação, rede de apoio e oportunidade para empreender ou liderar a própria trajetória, tudo muda”, diz.\nA artista, que acabar de completar 50 anos, faz algumas reflexões sobre vaidade, o processo de envelhecimento e como se sente mais madura. “Entro nessa faixa com mais consciência. Entendo melhor quem eu sou, o que me sustenta e o que não vale mais carregar.” Confira os principais tópicos da entrevista com a atriz.