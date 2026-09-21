Em cena, a riqueza e a fragilidade do Cerrado ganham movimento, cores e uma linguagem pensada para encantar crianças e adultos. Nesta terça-feira (22), às 14 horas, a Giro8 Cia. de Dança apresenta o espetáculo infantil Cerrado Mundo Mágico, no Teatro Goiânia. Com entrada gratuita, a montagem transforma a preservação do bioma em uma experiência lúdica e educativa.A montagem infantil combina dança contemporânea, teatro e projeções de vídeo para criar uma experiência sensorial inspirada na riqueza do bioma brasileiro. Na trama, animais típicos do Cerrado convivem em harmonia até que um incêndio ameaça o equilíbrio do ecossistema. A partir desse acontecimento, os personagens se unem em uma jornada coletiva pela regeneração da natureza, culminando em um ritual de chuva que simboliza renovação e esperança.“Para mim, enquanto coreógrafa, é muito gratificante fazer um espetáculo infantil. Eu pensava que seria um desafio muito maior, porque é um outro tipo de construção dramatúrgica. A gente o estreou nas escolas, mas só um ano depois ele ficou pronto, porque a cada apresentação, quando a gente tinha o contato com as crianças, fomos aprimorando o espetáculo”, comenta Joisy Amorim, diretora da companhia de dança. “As crianças reagem muito bem e acredito que ele cumpre sua principal função, que é despertar essa conscientização em relação à preservação do nosso Cerrado”, complementa. O espetáculo integra o repertório levado pela companhia a diferentes regiões do Brasil durante sua atual circulação nacional e reforça o trabalho de aproximação da dança com crianças, famílias e novos públicos. Paralelamente à circulação de Cerrado Mundo Mágico, a Giro8 já desenvolve outra criação destinada às crianças. Um novo espetáculo infantil, desta vez tendo as águas como temática, está em fase de pesquisa e desenvolvimento. O processo envolve investigação e experimentação para a construção da nova montagem.OficinaA programação formativa continua na quinta-feira (24), com a Oficina de Escrita de Projetos Culturais para Dança, ministrada pela professora e pesquisadora Rousejanny Ferreira, no IFG – Câmpus Aparecida de Goiânia. A atividade começa às 19 horas, terá quatro horas de duração e será aberta ao público em geral. Entre os conteúdos previstos estão fundamentação teórica, construção de justificativa crítica, planejamento orçamentário e política de acessibilidade. A atividade pretende desenvolver a capacidade dos participantes de estruturar e redigir projetos culturais voltados especificamente para a dança, contemplando desde a articulação prévia de redes de apoio até a elaboração do texto final. Rousejanny da Silva é professora do Instituto Federal de Goiás (IFG) e doutora em Artes. Idealizadora dos projetos Balé em Foco e Procurando o Eixo, dirige o Grupo de Pesquisas NESB – Políticas, Pedagogias e Culturas do Balé. Também acumula experiência como parecerista e avaliadora de editais e projetos para secretarias municipais e estaduais de Cultura, órgão do Governo Federal e instituições privadas.Fundada em 2011, a Giro8 Companhia de Dança fez 15 anos com uma trajetória dedicada à dança contemporânea, à criação artística, à formação e à circulação de seus trabalhos. O grupo já participou de festivais e circuitos no Brasil e em países como Portugal, Espanha, México, Turquia, Argentina, Bolívia, Cuba e Panamá. Em 2025, realizou uma nova turnê pelo México. Agora, por meio do projeto “Giro8: 15 anos de manutenção, sustentação, arte e fomento econômico”, realiza uma das maiores circulações de sua trajetória, levando a produção artística de Goiás a diferentes regiões brasileiras e associando a circulação dos espetáculos a atividades de formação, intercâmbio e desenvolvimento profissional. SERVIÇOEspetáculo: Cerrado Mundo MágicoData: Terça-feira (22), às 14hLocal: Teatro Goiânia / Av. Tocantins, CentroEntrada: gratuita, mediante doação de um item de higieneOficina: Escrita de Projetos Culturais para Dança com Rousejanny da SilvaData: Quinta-feira (24), às 19hLocal: IFG – Câmpus Aparecida de GoiâniaCarga horária: 4 horasInscrições: @giro8cia