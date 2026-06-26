Celebrando 15 anos de história, a Giro8 Companhia de Dança dá início à nova turnê nacional oficialmente neste domingo (28), com o espetáculo Começaria Tudo Outra Vez no palco do Teatro Goiânia, às 19 horas. Para coroar o momento importante para a companhia, uma programação especial aporta no Conjunto Vera Cruz 2 neste sábado (27), com apresentação da mesma montagem e oficinas, além da estreia do primeiro espetáculo infantil do grupo goiano.\nA nova turnê é a maior da história da companhia, um projeto que percorrerá 28 cidades de 20 estados brasileiros com espetáculos de repertório, ações formativas e a estreia da criação voltada para as crianças. A circulação é viabilizada pelo patrocínio da Petrobras e Governo do Brasil, fortalecendo a presença da dança produzida no Centro-Oeste em diferentes regiões brasileiras.