A paixão pelo campo, a fé inabalável, a força da família e o sonho de crescer na vida por intermédio de um esporte profundamente presente na cultura rural brasileira ganham destaque em nova série documental da Globo, que estreia nesta terça-feira (7). Em oito episódios, Vida de Rodeio mergulha no universo da montaria profissional de touros e acompanha de perto a rotina de peões que se tornaram atletas e enfrentam não apenas polêmicas, mas os obstáculos da arena de terra batida, com coragem e ousadia.“A série é uma imersão no Brasil rural, revelando trajetórias de pessoas que cultivam uma forte conexão com as tradições e a vida no campo. Enquanto nas grandes cidades o futebol é um sonho recorrente, no campo muitas crianças querem montar em touro. A produção retrata com sensibilidade essa paixão pelo rodeio, pela montaria e o empenho em alcançar reconhecimento mundial como atleta profissional. A ideia é abrir o olhar para um Brasil profundo que, no fim do dia, habita em todos nós”, destaca Gabriel Mitani, diretor da série.Durante um ano, a equipe do jornalismo da Globo acompanhou a jornada de peões brasileiros aqui e nos Estados Unidos em busca do título mundial e do reconhecimento internacional. Com a experiência da equipe do Globo Rural, a produção mostra histórias de companheirismo e união e o protagonismo brasileiro na modalidade. O Brasil realiza mais de 1.400 rodeios profissionais por ano e possui os melhores atletas do mundo. “Queremos mostrar um universo que movimenta um grande mercado, que é o sonho de muitos meninos do campo, mas que tantos brasileiros ainda desconhecem. Nos Estados Unidos, muitos peões brasileiros são admirados e reconhecidos na rua. Essas histórias merecem ser contadas”, reforça Camila Marconato, editora-chefe do Globo Rural e produtora executiva da série.A ideia do projeto partiu do repórter do Globo Rural, Edson Ferraz, que também dirige a série ao lado de Gabriel Mitani. “Sou de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Toda minha família é do campo e o rodeio sempre fez parte da nossa cultura. Era fã do Adriano Moraes quando criança. Ele ganhava todas as competições no Brasil na época e se tornou uma lenda internacional. Sempre me impressionou o fato de um brasileiro ter uma estátua nos Estados Unidos e atrair filas de fãs em busca de autógrafos, enquanto aqui no Brasil pouca gente conhece sua história. O rodeio é polêmico, sim, mas justamente por isso merece ser abordado com profundidade. Essa é uma das grandes funções do jornalismo: ouvir todos os lados e promover o debate. Quem assistir à série pode esperar muita emoção, adrenalina, resiliência e, acima de tudo, um grande amor pela vida rural”, conta Edson.Os episódiosA série começa com uma imersão no universo do rodeio, apresentando a Festa do Peão de Barretos, considerada a meca do esporte, e os principais nomes da atualidade. O primeiro episódio mostra as regras da montaria, os cuidados com os animais e a evolução desse tratamento ao longo dos anos. Resgata a história de Adriano Moraes, tricampeão mundial e referência na modalidade, e introduz outros protagonistas da série: os peões Anderson Sucuri e Rogério Venâncio.No segundo episódio, Sucuri e Venâncio se destacam no campeonato nacional e embarcam para os Estados Unidos, onde enfrentam os desafios da adaptação a uma nova cultura e realidade. Adriano relembra sua infância e conta como foi chegar em terras norte-americanas na década de 1990. O episódio também apresenta outros brasileiros favoritos ao título, como Cassio Dias, atual campeão mundial; João Crimber, jovem promessa, e José Vitor Leme, bicampeão que busca mais uma conquista.O terceiro episódio mostra os riscos do esporte. Cassio Dias sofre um acidente na primeira etapa e fica fora da temporada. A produção também traz histórias de superação, como a de Igor Tofalini, ex-peão que ficou paraplégico após um acidente e se tornou medalhista paralímpico. Destaca ainda a importância da genética dos touros e a diferença entre os animais brasileiros e americanos.No quarto episódio, a série foca no protagonismo feminino no rodeio. Conta a história de mulheres que organizam os eventos, como Flavia Moraes, e figuras fundamentais no apoio aos atletas, como Juliana Dias e Maria Amélia Crimber. A etapa de Nova York, realizada no Madison Square Garden, é o pano de fundo para o desempenho dos brasileiros e a decisão de Rogério Venâncio de abandonar o campeonato.O quinto episódio mostra o retorno de Venâncio ao Brasil e sua tentativa de recuperar a confiança. Em paralelo, a série apresenta a realidade dos rodeios amadores por meio da história de Edmundo, um peão da Bahia, que vê no esporte uma esperança de mudar de vida. Enquanto isso, Anderson Sucuri vive uma boa fase nos EUA, e José Vitor Leme segue em recuperação.No sexto episódio, novas lesões atingem os competidores. José Vitor Leme retorna às competições após 11 etapas fora. O episódio também aborda o sonho de crianças que desejam seguir carreira no rodeio e destaca o trabalho dos salva-vidas, com foco no profissional Zika, referência na segurança do esporte.O sétimo episódio marca a reta final da temporada. Leme conquista uma vitória importante e sobe no ranking, tornando-se favorito ao título. Sucuri desiste da última etapa, e Venâncio se prepara para retornar aos EUA. Cassio Dias, já recuperado, foca na próxima temporada.No oitavo e último episódio, a grande final. José Vitor Leme protagoniza uma virada histórica e conquista seu terceiro título mundial, igualando-se a Adriano Moraes. A produção encerra com a celebração dos 70 anos da Festa de Peão de Barretos, que este ano reuniu os personagens da série e apresentou os novos talentos que sonham em seguir o mesmo caminho: conquistar o Brasil e, depois, o mundo.