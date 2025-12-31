A TV Globo exibe a série documental inédita O Mistério de Varginha, que revisita o caso que transformou a então pacata cidade do Sul de Minas no epicentro do episódio mais emblemático da ufologia brasileira: o ET de Varginha. O acontecimento, registrado em janeiro de 1996, atravessou décadas, ganhou repercussão internacional e se consolidou como um dos maiores enigmas da cultura popular do País, alimentando debates entre pesquisadores, céticos e curiosos até hoje.\nCoproduzida pelos Estúdios Globo e pela EPTV — afiliada da emissora na região —, a obra apresenta, em três episódios, a partir de terça-feira (6), depoimentos e materiais exclusivos que reacendem a relevância histórica, sociocultural e investigativa do fenômeno, que completa 30 anos em 2026.\nLiliane Silva, uma das três meninas que viram a criatura (Globo/ Divulgação)