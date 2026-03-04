A Globo prepara dois projetos em homenagem a Preta Gil (1974-2025). Um documentário para a televisão aberta, desenvolvido pelos Estúdios Globo, e uma série documental original do Globoplay, produzida pela Conspiração.A produção destinada à TV aberta foi idealizada pela própria artista antes de sua morte e irá reunir registros pessoais e bastidores de sua carreira. A direção é assinada por Sandra Kogut e Mônica Almeida, com roteiro de Renato Terra. O longa ainda não tem data definida da estreia.Já a série do Globoplay terá quatro episódios e pretende revisitar a trajetória de Preta Gil desde a infância até a consolidação como cantora, empresária e figura ligada a pautas sociais. As gravações começaram em Salvador, durante as homenagens recebidas pela artista em blocos e trios elétricos. A produção contará com imagens de arquivo e depoimentos de familiares e amigos.A direção é de Mini Kerti, com produção de Carolina Jabor, Renata Brandão e Luísa Barbosa. O roteiro é de Victor Nascimento, e a produção associada, de Flora Gil. A estreia está prevista para julho de 2026 na plataforma.Preta morreu aos 50, em Nova York, Estados Unidos, em decorrência de complicações de um câncer colorretal. A cantora recebeu o diagnóstico em janeiro de 2023 e lutava contra a doença desde então. Ainda em 2023, em dezembro, ela anunciou a remissão após um tratamento bem-sucedido. Em agosto de 2024, porém, a artista contou que o câncer havia voltado, um processo conhecido como recidiva.