Em uma viagem pelo interior do Tocantins e do Pará, onde fica a maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira, o Globo Repórter desta sexta-feira (24), inicia uma série de quatro programas que mostra a profunda conexão entre as pessoas e o meio ambiente. No primeiro episódio, a repórter Lilia Teles conduz uma jornada pelo Tocantins-Araguaia e conta histórias de ribeirinhos que vivem os desafios ambientais e revelam caminhos para a sustentabilidade valorizando as tradições, riquezas culturais e a preservação da biodiversidade da região. Os rios da bacia se espalham como artérias vitais por cinco Estados e pelo Distrito Federal, carregando lendas, tradições e encantamentos, como as histórias envolvendo os botos. No Mercado Municipal de Mocajuba, no Pará, foi criado um mirante para observação desses animais, que se tornaram uma das principais atrações locais. Com o aumento do assédio e os riscos à saúde dos botos, a interação com eles foi proibida em 2023. Ainda assim, tradições resistem. Robson Carvalho mantém a pesca artesanal com cacuris, que são armadilhas indígenas em forma de paredões. Os botos, como verdadeiros parceiros, encurralam os peixes, facilitando a captura. “Sigo muito os conselhos dos meus avós. Trazemos o respeito pela natureza, pela pesca, pelos animais. E o principal para a gente é o boto”, afirma Robson.No Rio Araguaia, a bióloga Cristiane Gonçalves cresceu em meio a uma realidade diferente, em que os botos são vistos como competidores pelos pescadores. O boto do Araguaia, único golfinho de rio exclusivamente brasileiro, está ameaçado de extinção. A construção de hidrelétricas no Rio Tocantins, embora gere energia limpa e renovável, provocou o confinamento dos animais em lagos represados, levando ao cruzamento entre indivíduos da mesma família e ao empobrecimento genético.A vida dos ribeirinhos também foi impactada. Lilia Teles conhece Geânio Lopes, pescador que vive às margens do Tocantins e precisou buscar alternativas diante da escassez de peixes. Hoje, ele utiliza tanques-rede, estruturas flutuantes para piscicultura, e desenvolveu um carinho especial por Neguinha e Negona, peixes criados e “domesticados” por ele.Em Abaetetuba, no Pará, o miriti, também conhecido como buriti, é considerado o “isopor da Amazônia”. Extraído de palmeiras, o material é usado na produção de artesanato, pratos típicos e até na construção de casas. Na reportagem, Lilia mostra como os brinquedos de miriti movimentam a economia local e expressam a fé e a alegria do povo amazônico.Durante a seca, o Rio Araguaia revela uma nova paisagem: as praias. Em Araguacema, a repórter acampa e mostra a beleza da região, que abriga berçários de aves. “Esse programa tem muita memória afetiva para mim. Voltei a lugares onde passei férias na adolescência. Foi incrível ver como há pessoas cuidando da natureza da Bacia Tocantins-Araguaia e como o trabalho de ambientalistas ajuda a preservar a fauna e a flora, apesar dos impactos da crise climática”, conta Lilia.Além da pesca, outra tradição garante renda na região. O jambu, ingrediente do tacacá, prato típico local é vendido nas feiras e também foi tema do mestrado de Tatiana Sinimbu, que se inspirou na planta para empreender. Ela começou com conservas e bebidas, descobriu novos benefícios a partir das propriedades afrodisíacas da planta e agora quer ampliar as fronteiras do jambu.O programa ainda revela outros tesouros da Amazônia. Na região do Cantão, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN abriga o Rio do Coco, com mais de 300 espécies de peixes, 388 de aves e mamíferos como antas, veados, onças-pintadas, onças-pardas e ariranhas, também chamadas de onças-d’água. Apesar de protegidas, as ariranhas estão ameaçadas pela poluição.A Reserva do Canguçu é um dos maiores exemplos de biodiversidade. A equipe de reportagem acompanha pesquisadores da Universidade Federal do Tocantins enquanto monitoram animais como tartarugas e jacarés e os profissionais afirmam que já identificaram impactos alarmantes das mudanças climáticas, tanto na fauna quanto na vegetação.