As transformações provocadas pelas mudanças climáticas e seus efeitos diretos sobre a vida animal são o tema do Globo Repórter desta sexta-feira (3). O programa exibe, com exclusividade na TV aberta no Brasil e apresentação de Sandra Annenberg e William Bonner, o terceiro episódio da série documental Mamíferos, produzida BBC.\nGravada em nove países, a série revela imagens impressionantes e comportamentos raros de espécies que precisam se adaptar a cenários cada vez mais desafiadores para conseguir água e alimento, dois recursos que se tornam escassos com o avanço do aquecimento global.\nNa Namíbia, onde as temperaturas podem chegar a 50° C, os lagos secam completamente e as poucas fontes de água se transformam em pontos de encontro entre diferentes espécies. A disputa pela sobrevivência vai além da sede: a fome também é um obstáculo constante. O episódio acompanha os desafios enfrentados por uma fêmea de chacal, que precisa percorrer longas distâncias em busca de alimento para sustentar sua família.