A preservação da natureza passa por quem cultiva, protege e mantém vivo o ciclo da vida. O Globo Repórter desta sexta-feira (8) revela como as sementes estão no centro de iniciativas que ajudam a recuperar florestas, enfrentar as mudanças climáticas e transformar a vida de milhares de brasileiros.Pela primeira vez, um balão é usado para lançar sementes sobre áreas da Mata Atlântica. A ideia é do piloto e balonista Feodor Nenov, que uniu a paixão por voar ao compromisso ambiental. “Durante muito tempo, falar de preservação parecia exagero. Hoje, as mudanças do clima estão aí e ficou claro que é hora de replantar e recuperar o que estamos perdendo”, afirma. A repórter Monica Teixeira acompanha a missão em seu primeiro voo de balão, na Estação Ecológica de Barreiro Rico, em São Paulo. A bordo, sementes selecionadas e preparadas para germinar, como a da palmeira juçara, espécie fundamental para a biodiversidade da floresta.O programa também aborda o papel das árvores nas cidades. No Parque Ibirapuera, o biólogo e professor da Universidade de São Paulo Giuliano Locosselli pesquisa espécies nativas da Mata Atlântica que podem ser usadas no ambiente urbano. “Nós estamos estudando a biologia de diversas espécies nativas da Mata Atlântica para saber quais são as melhores e quais a gente deve usar dentro da cidade. Quando falamos em florestas, pensamos também nas cidades, onde vive a maior parte da população brasileira”, explica. Segundo ele, áreas verdes ajudam a reduzir enchentes, refrescar o clima e tornar as cidades mais resilientes.Outro exemplo vem do bairro do Butantã, na capital paulista, onde o músico e permacultor Giba Santana coordena o Parque da Joia, uma microfloresta criada há oito anos e cultivada coletivamente pela comunidade. A iniciativa mostra como pequenas áreas podem provocar impacto ambiental e social.No interior de São Paulo, próximo a Laranjal Paulista, o programa conhece seu Zé da Lena, que construiu uma floresta particular e sustenta a família com a coleta e a venda de sementes. Quanto mais raras ou difíceis de alcançar, maior o valor. Casado há mais de 40 anos com dona Lena, ele conta como esse trabalho transformou a vida do casal. O Globo Repórter ainda prepara uma surpresa: leva seu Zé para seu primeiro voo de balão, lançando sementes do alto.Em Buritama, no Noroeste Paulista, uma família inteira vive das sementes. Diante de dificuldades financeiras, os Silva encontraram no solo uma solução. Hoje, nove parentes tocam juntos um negócio que recebe encomendas de todo o Brasil.A reportagem segue para Brasília, onde fica o maior banco de sementes da América Latina, na Embrapa. São cerca de 1.200 espécies preservadas, protegidas contra pragas, desmatamento e mudanças climáticas — um patrimônio estratégico da biodiversidade brasileira.