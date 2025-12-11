Com a temporada das decorações, encontros, presentes, comidas e magia oficialmente aberta, o Globo Repórter desta sexta-feira (12) viaja até a Serra Gaúcha para mostrar uma das maiores festas natalinas do Brasil. O programa revela os bastidores e os preparativos do tradicional Natal de Gramado, no Rio Grande do Sul, que há 40 anos realiza um desfile encantador, capaz de emocionar turistas e encher os olhos de crianças e adultos. A repórter Isabel Ferrari mergulha nas histórias de quem produz fantasias, alegorias e mantém vivas as tradições. O programa é uma coprodução com a RBS TV.Dividido em setores e alas, o Natal de Gramado lembra um desfile de carnaval. Na avenida, carros alegóricos, luzes e fantasias dão cor e brilho à chegada do Papai Noel e sua comitiva. No ano em que completa quatro décadas, a festa relembra a contribuição de Joãosinho Trinta, que, em 2021, foi convidado para levar o glamour e a grandiosidade do carnaval carioca ao Sul do País, criando desfiles espetaculares com carros alegóricos e personagens que enriqueceram o evento.Todos os anos, são produzidos mais de 200 figurinos para o desfile e para o show musical. A inspiração vem da infância do figurinista Mauricio Goulart Fernandes, que saiu de Santa Catarina para viver essa experiência. Durante anos, ele integrou o elenco como bailarino, ator e produtor, o que estimulou sua criatividade para hoje ocupar o cargo de figurinista da festa. Na reportagem, Mauricio conta como as peças idealizadas por ele são confeccionadas por centenas de costureiras no ateliê, em apenas 90 dias antes do evento. Os preparativos envolvem ainda uma equipe numerosa, formada por camareiras, produtores, maquiadores.Aos 93 anos, dona Iraci Casagrande é um símbolo da história de Gramado. Muito antes da festa se tornar o que é hoje, ela foi a rainha do primeiro desfile das Hortênsias, numa época em que as flores eram o destaque da cidade e o turismo praticamente inexistia. Dona Iraci relembra como acompanhou os primeiros passos dos eventos e ajudou a transformar Gramado em um destino turístico.Unindo passado, presente e futuro, a reportagem visita um projeto que forma novos talentos artísticos na cidade que oferece um mercado de trabalho ativo para artistas durante todo o ano. São bailarinos, atores, artistas circenses, designers e outros profissionais que vivem da arte.Com sete telões, mais de um quilômetro de fitas de LED, 3 mil pessoas na plateia e muitos fogos, Gramado também apresenta um show de luzes, música e tecnologia sobre as águas. Em um palco flutuante, o espetáculo celebra o nascimento de Jesus Cristo, contando a história da criação e momentos marcantes da vida, em uma experiência emocionante e simbólica sobre o lago. A cantora Caroline Thoen, uma das principais vozes do show, revela como se prepara para a apresentação da qual participa desde 1992.A reportagem ainda mostra a produção artesanal de panetones e guirlandas, sucesso na vizinha Canela.