No coração do litoral norte paulista, uma revolução silenciosa acontece sob as águas. Baleias-jubarte, tubarões e aves marinhas voltam a ocupar áreas antes ameaçadas, enquanto pescadores locais adotam técnicas sustentáveis que aumentam a renda e preservam o ecossistema. O Globo Repórter desta sexta-feira (5) embarca em uma jornada por Ilhabela e Alcatrazes e destaca os avanços na conservação ambiental e os impactos positivos para a biodiversidade e as comunidades costeiras. “Percorrer as ilhas de São Paulo foi uma surpresa para mim em diversos aspectos. É impressionante a exuberância da vida marinha e eu me encantei muito com as pessoas que vivem lá, dos pesquisadores aos pescadores tradicionais. Poder acompanhar um cerco, técnica centenária de pesca, foi um momento único. Ilhabela tem praias isoladas e pescadores vivendo em áreas de difícil acesso; tem santuários de pássaros, Mata Atlântica preservada e uma infinidade de cachoeiras. O programa está lindo”, conta Tiago Eltz, que conduz as reportagens.Tradicionalmente, as baleias-jubarte se dirigiam ao arquipélago de Abrolhos, na Bahia, mas nos últimos anos o litoral norte de São Paulo tem se tornado um novo ponto de parada e permanência da espécie. Em 2025, o número de avistamentos bateu recorde histórico, com mais de 695 baleias observadas apenas na região de Ilhabela. Acompanhando um grupo de pesquisadores, Eltz testemunha um espetáculo da natureza. A região abriga 15 espécies de baleias, cerca de 15% das existentes no mundo, apenas em sua costa. A estimativa atual é de mais de 30 mil indivíduos, consolidando o sucesso da recuperação populacional, um salto impressionante desde 1988, quando havia apenas cerca de mil. Mas o crescimento da biodiversidade também traz desafios: o canal de Ilhabela é rota de embarcações pesqueiras e comerciais, o que exige atenção e adaptação para garantir a segurança dos animais.A preservação marinha também tem impacto direto na vida dos pescadores locais. O programa mostra o tradicional método de pesca conhecido como cerco, utilizado há mais de um século, e apresenta a técnica japonesa Ikejime, que respeita o bem-estar animal e melhora a qualidade do pescado. Com isso, pescadores estão aumentando sua renda ao fornecer peixes valorizados na culinária japonesa.Em Alcatrazes, um importante refúgio de vida silvestre que abriga o maior ninhal de fragatas do Atlântico Sul, o espetáculo continua com atobás cuidando de seus ninhos e fragatas inflando seus papos vermelhos em rituais de acasalamento. A época de reprodução transforma as ilhas em um verdadeiro santuário de aves marinhas.A reportagem também destaca o papel dos moradores de Ilhabela na proteção das aves e celebra o retorno de tubarões ameaçados de extinção ao arquipélago de Alcatrazes, após a criação do Refúgio de Vida Silvestre.O Globo Repórter desta sexta-feira vai ao ar logo dpois da exibição do reality show Estrela da Casa.