Com a chegada do inverno, Nova York muda de aparência e de ritmo. As folhas caem, a temperatura diminui e os dias ficam mais curtos, mas o ritmo urbano permanece. As ruas seguem ocupadas por moradores e visitantes que adaptam seus deslocamentos, lazer e hábitos ao clima mais rigoroso, cada um a sua maneira. É nesse cenário que o segundo Globo Repórter sobre Nova York, que vai ao ar nesta sexta-feira (27), acompanha Nilson Klava, que se junta aos correspondentes Guilherme Pereira, Felippe Coaglio, Guga Chacra e Carolina Cimenti para explorar como a cidade funciona mesmo sob neve, gelo e ventos característicos da estação.O passeio começa com uma corrida ao ar livre pela Hudson River Greenway, ciclovia e pista de corrida que atravessa uma região histórica ao sul de Manhattan, onde os holandeses iniciaram a construção da Nova Amsterdã, mais tarde rebatizada de Nova York pelos ingleses. Ao longo de cerca de 15 km, Guilherme Pereira mostra a Klava as transformações do trajeto que conecta bairros, parques, obras públicas, instalações culturais e pontos relevantes da cidade, permitindo observar como diferentes comunidades ocupam o espaço durante o frio.A reportagem acompanha ainda a primeira nevasca vivida por Klava em Nova York, que observa como a logística urbana muda nesses dias. Felippe Coaglio explica que, nesse período, as celebrações de fim de ano se tornam um ponto de encontro, com luzes e feiras que reúnem presentes, itens de inverno e alimentos típicos.Morador de Nova York, Guga Chacra apresenta um hábito que desafia quem não está acostumado ao frio: nadar no mar em qualquer estação. Ele leva Klava até Brighton Beach em um dia de chuva, com sensação térmica de -4ºC e água a 3ºC. “A parte mais difícil é trocar de roupa depois de sair da água. É mais difícil do que nadar”, afirma.A correspondente Carolina Cimenti conduz Klava por um roteiro gastronômico que percorre sabores de diversos países, como Cuba, México, China e Itália. “O interessante é que aqui em Nova York a gente consegue viajar o mundo caminhando por algumas quadras”, diz.