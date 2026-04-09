Os fãs deixaram de ocupar apenas o lugar de plateia para se organizarem em comunidades movidas por afinidade, valores e identificação. Na era digital, essa relação ganhou novos contornos, marcados pela proximidade, pela troca constante e pelo sentimento de pertencimento. Esse fenômeno é o ponto de partida do Globo Repórter desta sexta-feira (10). Com reportagens de Ismar Madeira, o programa reúne relatos de admiradores de grandes nomes da música e da cultura pop, como Juliette, Luan Santana, Beatles, BTS (k-pop), Wicked - O Musical e Maria Bethânia para discutir o papel fundamental dessas comunidades na indústria do entretenimento e na construção de legados artísticos.Um dos destaques da edição é a relação entre Juliette e os Cactos, grupo de fãs que acompanha a artista desde sua trajetória no Big Brother Brasil 21. O engajamento do público se tornou parte fundamental de sua carreira musical e um exemplo de uma nova dinâmica entre artista e admiradores. Para falar sobre essa conexão, Juliette recebe em sua casa o repórter Ismar Madeira e duas fãs, Graziella Moreira e Raiza Reginatto, representantes de uma base que cresceu junto com ela. Em conversa aberta, a artista reflete sobre como lida com o afeto intenso e sobre a forma como esse vínculo foi construído. “É uma conexão muito real. Eles não me conheceram como ídolo, inicialmente, me conheceram como igual. Acredito que essa relação mais horizontal traga uma conexão diferente. Tenho eles como amigos, e eles também têm esse sentimento por mim”, afirma.O programa também acompanha o encontro do cantor Luan Santana com fãs que fazem parte de sua trajetória desde o início. Ao lado de Ismar Madeira, o artista reencontra Luma Marques, hoje estudante de Medicina e fã desde a infância, e sua mãe, Bruna Marques, responsável por apresentar o trabalho do cantor à filha. Luan fala sobre o significado dessa relação e sobre como as histórias compartilhadas com o público marcam sua carreira. “É uma coisa que me toca muito ver a importância que a nossa história tem na história das pessoas”, diz o cantor, ao destacar o carinho dos fãs como um dos principais reconhecimentos de seu trabalho.A edição resgata histórias de fãs que atravessam gerações. Aos 12 anos, Alice Vieira se encantou com o som dos Beatles. O ano era 1963, período marcado pelo início da Beatlemania. Em meio ao sucesso da banda no Reino Unido e ao impacto cultural que se espalhava pelo mundo, ela encontrou na música um refúgio em um momento difícil de sua vida. “A música dos Beatles me confortava em um período em que eu precisava lidar com a morte da minha mãe”, conta. Mesmo enfrentando preconceito das colegas de escola, ela manteve sua admiração, que mais tarde foi compartilhada com os filhos. Anos depois, ao se recuperar de uma doença, realizou o sonho de conhecer Londres, em uma viagem prometida pela família.Essa paixão se reflete no trabalho da banda paulista Hey Jude, cover dos Beatles há mais de dez anos, formada por músicos que também são fãs. No programa, eles relatam a emoção de estar no Abbey Road Studio, em Londres, local de muitas gravações e também eternizado pela capa do álbum de 1969. César Kiles, integrante que interpreta Paul McCartney há três décadas, fala da experiência de ser fã e da dedicação necessária para reproduzir fielmente o estilo do músico, incluindo o aprendizado da guitarra com a mão esquerda. O Globo Repórter promove um encontro entre Alice e a banda, em um momento de celebração da memória e da música.A edição também aborda a expansão da cultura sul-coreana com o K-pop, que ganhou espaço no Brasil por meio da música, da dança, das séries e da moda. Em São Paulo, o bairro do Bom Retiro se transformou em um dos polos desse movimento. As irmãs Clara Muradei e Gabriele Lugli falam ao repórter sobre a conexão com o K-pop desde a infância. “Foi algo muito importante para mim, porque me ajudou a atravessar um período difícil. Cresceu comigo e hoje faz parte de quem eu sou”, diz Clara. A influencer Isabella Soares conta que decidiu estudar coreano e acabou conquistando uma bolsa para Seul, movida pelo desejo de compreender a cultura e as letras das músicas que acompanha.No universo do teatro musical, Wicked — sucesso da Broadway que revisita a história de O Mágico de Oz sob o ponto de vista das bruxas - também é tema do programa. Em cartaz por quase uma década e assistido por milhões de espectadores ao redor do mundo, o espetáculo construiu uma forte relação com o público. As atrizes Myra Ruiz e Fabi Bang falam sobre essa conexão. Myra relembra sua própria experiência como fã: “Eu assisti 12 vezes a Hair, na Broadway. Eu buscava inspiração naquele momento da minha vida, e acho que muitos jovens se reconhecem nisso”. Fabi destaca como a relação com os fãs extrapola o palco. “Hoje existe uma proximidade maior. Eles acompanham a rotina pelas redes sociais e isso cria outro tipo de interação”, afirma. O programa acompanha ainda Geovana Fernandes, que já assistiu ao espetáculo mais de cem vezes.A edição traz ainda a história de Rafael Lima, que saiu de Aracaju rumo ao Rio de Janeiro para assistir ao show de sua artista preferida, Maria Bethânia. Ao lado da mãe, que o apresentou à obra da cantora, ele percorre uma viagem de cerca de 20 horas. O Globo Repórter registra o trajeto e a relação afetiva entre mãe e filho mediada pela música.