Mesmo em um planeta habitado por mais de 8 bilhões de pessoas, ainda existem regiões onde a presença humana é limitada e os ciclos naturais seguem determinando a dinâmica da vida. O Globo Repórter desta sexta-feira (28) leva o público a uma viagem por três desses lugares para mostrar como animais e plantas se adaptam às condições impostas pelo ambiente e às transformações provocadas pela ação humana. Produzido pela BBC e exibido com exclusividade na TV aberta brasileira, o documentário BBC Éden: Planeta Indomável percorre o Alasca, o arquipélago de Galápagos e a ilha de Bornéu.A jornada começa no Arquipélago de Alexander, no sudeste do Alasca, uma das maiores áreas preservadas da América do Norte. Em meio à maior floresta tropical temperada do mundo, o programa acompanha a saída dos ursos-pardos da hibernação, registra a passagem de baleias-cinzentas durante a migração entre o México e o Oceano Ártico e mostra como o deslocamento dos salmões pelos rios sustenta diferentes espécies da região.As imagens revelam também a relação entre animais, fungos e florestas. Um dos exemplos é o papel dos esquilos-voadores na dispersão de fungos que contribuem para a fertilidade do solo e para o crescimento das árvores. Ao longo do episódio, o documentário evidencia como diferentes espécies dependem umas das outras para a manutenção do ecossistema.Do Alasca, a expedição segue para as Ilhas Galápagos, no Oceano Pacífico. Conhecido pela importância para os estudos de Charles Darwin sobre a evolução das espécies, o arquipélago abriga uma fauna encontrada apenas na região. O programa registra uma técnica de caça coletiva utilizada por leões-marinhos, acompanha iguanas-marinhas em busca de alimento e mostra os desafios enfrentados pelas tartarugas-gigantes durante o período de reprodução.As câmeras registram ainda o cotidiano de espécies adaptadas às condições locais, como os pinguins de Galápagos, os tentilhões que inspiraram os estudos de Darwin e as iguanas-marinhas, únicas no mundo por se alimentarem no oceano.No terceiro destino da viagem, a ilha de Bornéu, no Sudeste Asiático, o documentário acompanha macacos-narigudos atravessando rios habitados por crocodilos-marinhos, plantas carnívoras que obtêm nutrientes por meio da captura de insetos e orangotangos que passam anos ensinando os filhotes a sobreviver na floresta.Ao retratar algumas das áreas naturais mais preservadas do planeta, o episódio também aborda os impactos da atividade humana sobre esses ambientes. Mudanças climáticas, desmatamento, poluição e perda de habitat aparecem entre os fatores que afetam a sobrevivência de espécies e a conservação dos ecossistemas.